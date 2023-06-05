中国大使：日对中日半导体合作设限结果是美国独赢

中国驻日本大使吴江浩认为，如果日本执意按美国设计的套路，对中日半导体合作设限，结果会是中日双输、美国独赢。

据中国驻日本大使馆星期一（6月5日）发布的消息，吴江浩上星期五（2日）应邀出席日本国际贸易促进协会交流会并发表演讲。使馆公使宋耀明及日本国贸促会长河野洋平、理事长笠井爚雄及60余名经济界人士参加。

吴江浩说，当前中日关系形势严峻复杂，美国因素已经成为影响中日关系稳定发展的最大外部挑战。日本在G7峰会等场合追随配合美国遏制中国，这种倾向正在蔓延至经贸领域，侵蚀两国经济界合作信心。

吴江浩说，中日经贸合作理应是公平开放、全面平衡的合作，不应搞选择性合作、单方面获利，更不能由别的国家来决定中日合作什么能搞、什么不能搞。

他指出，日本政府出台半导体出口管制措施，尽管声称不针对特定国家，但指向性十分明确。半导体是日本仅次于汽车的第二大出口商品，也是对华出口第一大商品。“如果日方执意对中日半导体合作设限，失去的不仅是中国巨大的市场，更是日本自身的商业信誉和半导体产业的未来。”

吴江浩强调，如果日本按美国设计的套路走下去，结果只会有一个，那就是中日双输，而美国独赢。他呼吁日方看清形势，作出理性决策，同中方一道，共同维护合作共赢的主基调，维护开放畅通的产供链，维护两国民众的切身福祉。

演讲结束后，吴江浩就中日双碳合作、食品农产品贸易、人员往来等日方关心的问题同与会人员交流。

日本政府于5月23日正式宣布将把先进半导体制造设备等23类产品列入出口管制清单，7月23日正式生效。