山东教育厅规定高考期间高校学生不得请假离校

为杜绝高校学生违规参加高考或替考，山东省教育厅规定高校学生在高考期间，原则上不得请假离校。

中国2023年夏季高考将于星期二（6月7日）至星期六（10日）举行。

据山东青年政治学院网站消息，为严肃考风考纪，山东省教育厅已发布“关于做好2023年高考期间高校学生管理工作的通知”。

根据这项通知，原则上高考期间学生不得请假离开学校，对特殊原因确需请假的，应核清原因，严格履行审批程序。

高校将加强对学生的考勤管理，并且安排专人负责学生点名核查工作。在校外实习或在家的学生，实习指导教师或辅导员要清点核查，确保无缝覆盖。

据澎湃新闻报道，中国多地高校发布相关通知，对高考期间在校学生管理进行专门部署。武汉纺织大学学生工作部（处）6月3日通知称，高考期间各学院要针对毕业年级学生、学习成绩优异学生、家庭经济困难学生等群体做好动态监控工作。

中国地质大学（武汉）本科生院5月30日通知称，即日起至6月9日，严禁学生夜不归宿、校外留宿，对晚归、未归学生要逐一落实学生去向。

河南郑州轻工业大学学工部（处）6月1日也通知称，将与请假回家的学生要逐一与家长进行联系，确认请假事由，对无故旷课或未参加教学考勤的重点学生，逐人查清去向，坚决防止学生参与高考替考。

中国在历届高考中曾发生大学生替考案例。据广西日报报道，在2020年普通高校招生美术与设计学专业统考中，两名舞弊者找到一名大学生为一名考生进行替考，之后被警方抓获。

另据南方都市报报道，2015年江西南昌高考期间曾曝出一个高考替考组织，该组织有湖北高校的多名大学生加入，通过充当“枪手”牟利，23人被立案调查。