柯文哲与日前首相会面 获允诺支持台加入CPTPP

正在日本访问的台湾民众党主席柯文哲与日本前首相野田佳彦等日本高官会面，并获得对方承诺支持台湾加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）。

综合台湾中时新闻网和中央社报道，柯文哲星期一（6月5日）在日本开启第二天访问行程，并拜会了13名日本执政的自民党参议员及野田佳彦、日华议员恳谈会会长古屋圭司等人。

野田佳彦是柯文哲此行拜会的最高层级人物，两人会谈近一小时。在会谈中，野田主动表示坚定支持台湾参与世界卫生大会（WHA），并欢迎台湾申请加入CPTPP。他说，虽然无法排除中国大陆加入，但会严格把关，要求大陆达到加入CPTPP的相同条件。

柯文哲之后到日本众议院第二议员会馆与日华恳会长、众议员古屋圭司、日华恳事务局长、众议员木原稔交换意见。

会谈时，柯文哲主动询问台湾要加入CPTPP，古屋等人能否提供建议。古屋称，日华恳已订定基本方针，全面支持台湾加入CPTPP，且非常努力对日本各政府单位发公文。他说，日本部分食品（指福岛等五县食品）一度无法出口到台湾，但在台湾政府努力下，终于大幅解禁，台湾要加入CPTPP的障碍算是消除了。

柯文哲一行中午拜会包括自民党参议院干事长世耕弘成在内的13位参议员。

柯文哲说，希望将来台日有更全面的合作，例如在政治上建立美日台三方沟通平台，共同维持印度太平洋地区的和平，也期盼日本协助台湾加入CPTPP。

柯文哲一行晚间接受日本台湾交流协会长大桥光夫设宴款待，该会理事长谷崎泰明及驻台代表泉裕泰出席。柯文哲阵营透露，东亚事务相关的日本政府部门官员也与会。

柯文哲在席间表示，台湾前总统李登辉曾告诉他，如果要说服美国一定要先说服日本，台湾和日本的合作对东亚和平非常重要。