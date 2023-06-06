中国驻洪都拉斯使馆开馆 洪总统本周访华

中国驻洪都拉斯使馆使馆当地时间星期一（6月5日）举行开馆仪式。洪都拉斯总统卡斯特罗也将从星期二（6日）起访问中国。

综合新华社和法新社报道，开馆仪式在洪都拉斯首都特古西加尔巴举行，中国驻洪都拉斯使馆临时代办于波与洪都拉斯外交部长雷纳共同为使馆揭牌。

于波在现场致辞中说，“一个中国”原则是国际社会普遍共识和公认的国际关系准则，是国际大义、大势所趋、人心所向。

于波称，洪都拉斯以开阔战略视野和坚定政治意志，抓住历史机遇作出承认“一个中国”原则的决断，成为中国第182个建交国，中方对此表示高度赞赏。

他还说，中国驻洪都拉斯使馆将尽一切可能履行好两国关系窗口、平台的职责。

雷纳告诉在场记者，卡斯特罗将于星期二开启她首次访华之行，至6月13日。雷纳透露，卡斯特罗将在北京与中国国家主席习近平会面，双方将签署一系列备忘录、文件和框架协议。

雷纳还说，中国在双方自由贸易协定谈判开始前，就已开放进口洪都拉斯的瓜果、虾、香蕉等产品。

洪都拉斯是在今年3月与台湾断交，并与中国大陆建交。两国在3月26日签署《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》，决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。

卡斯特罗于当地时间上星期五（2日）任命洪都拉斯药理学家蒙卡达出任洪都拉斯驻华大使。