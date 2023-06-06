美SEC以涉嫌违反证券监管制度起诉币安和赵长鹏

美国证券交易委员会（SEC）星期一（6月5日）起诉全球最大的加密货币交易所币安（Binance）和币安创始人兼控股股东赵长鹏。SEC认为币安涉嫌违反美国证券监管制度。

综合路透社和《华尔街日报》报道，美国SEC在华盛顿特区一家联邦法院提交的申诉书中，列出了对币安、赵长鹏和币安旗下美国交易所运营商的13项指控，包括指控赵长鹏和币安的实体参与了广泛的欺诈、利益冲突、缺乏披露和有意逃避法律网络的行为。

SEC在申诉书中指控，币安通过经营未注册的交易所Sigma Chain来逃避美国联邦证券法的监管、歪曲交易控制和出售未注册的证券等违规行为，藐视美国投资者保护规则。SEC称，起诉币安的原因之一是币安未经登记便发售币安币和稳定币BUSD。

SEC指控，从近三年前至2022年6月，Sigma Chain从事洗钱交易，人为夸大了币安美国（Binance.US）平台上加密资产证券的交易量。

SEC还称，币安秘密控制客户的资产，随心所欲地混合和转移投资者资金，还在风险控制问题上误导了投资者。SEC认为，赵长鹏和币安试图颠覆美国监管机构的控制，以允许美国高净值投资者和客户继续在币安不受监管的国际交易所进行交易。

知情人士透露，币安目前还因涉嫌洗钱和违反制裁规定而受到美国司法部的调查。《华尔街日报》称，这项法律诉讼加剧了币安所面临的法律困境。

SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）在一份声明中表示：“我们指控赵长鹏和币安实体参与了广泛的欺诈网络、利益冲突、缺乏披露和精心规避法律。”

币安则在一篇博文中称：“我们打算大力捍卫我们的平台”，“因为币安不是美国交易所，SEC行动的触及范围是有限的”。

币安美国也在一条推文中称，这项法律诉讼“无论是在事实、法律还是该委员会自己的先例方面都是不合理的”。

在消息传出后，世界上最大的加密货币比特币下跌6%，跌至近三个月来的最低点。币安自己的加密货币币安币（BNB）则下跌超过5%。