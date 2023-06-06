港府特首政策组专家组拟于本月16日首次会议

香港特区政府早前宣布增设的特首政策组专家组，定于本月16日举行首次会议。消息人士透露，专家组将再设立“研究成果对接机制”，以丰富港府研究的角度及内容。

据香港《星岛日报》星期二（6月6日）报道，特首政策组专家组将于本月16日举行首次会议，主题为“香港高质量发展 发挥一国两制赋予香港背靠祖国、联通世界的优势”。

与早前特首顾问团开会一样，特首政策组三个专家组会将分三节开会，每节约一小时半。报道称，特首政策组将从几方面建立机制，包括每年召开一至两次全体分组会议；特首政策组的资深研究员，将与专家组就不同议题作深入交流，而主题将聚焦特首给予政策组的四大任务工作，包括倡议及协助制定长远和策略性政策、紧贴国家发展等。

此外，特首政策组将设立研究成果对接机制，若专家本身就某些议题有研究，政策组会与不同专家了解及分析结果，探讨如何与政府的研究互相吸纳，丰富研究角度及内容。

目前特首政策组下设两个研究资助计划，即公共政策研究资助计划及策略性公共政策研究资助计划，供香港院校学者、智库等申请，由具丰富经验学者组成的评审委员会负责。报道称，部分政策组专家组成员也会获邀，就申请计划作外部审视、提供意见，而由于有关研究是特首政策组内部工作，专家组须遵守保密机制，不可向外透露研究内容及结果。

专家组成员、全国港澳研究会顾问刘兆佳说，专家组最大作用并非开大会，而是“用好、用尽”这批专家的研究心得、人脉资源，就不同议题给予指导及支援，并从战略角度拟定研究方向。

他指，专家组成员本身有他们的研究工作，但并非全部都会对外公开，研究结果对接机制可分享这些成果，让政府采纳。至于参与研究资助计划的评审工作，刘兆佳指，专家可从中挑选有利香港发展，特别是更好融入国家发展大局的研究申请，切合需要。