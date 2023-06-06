台法院判蓝营立委性骚扰罪成立 性骚风波以来首起

台湾政坛性骚扰风波持续延烧，一名国民党立委星期二（6月6日）经法院审理后被判性骚扰罪成立，成为性骚扰风暴开始以来第一位被判决的性骚扰案件。

综合台湾《联合报》《上报》报道，台湾立法院2020年7月审查监察院长人事案时，议场内爆发蓝绿冲突。民进党立委范云指控国民党立委陈雪生在冲突中用肚子顶她背部至少三次，范云当场向陈雪生表明自己不适后，陈雪生还反呛“用肚子不会怀孕，不算性骚扰”。

陈雪生更在媒体针对此事访问时回应“我又不是饿死鬼”，批范云“往自己脸上贴金”等句，引起范云强烈不满，因此范云求偿精神慰抚金50万元（新台币，下同，约2万2000新元）。

一审法官认为，范云被触碰当下已表明不适，陈雪生却以“用肚子不会怀孕”等具有特定性别嘲讽的贬低语句回应，让范云深感冒犯与羞辱，因此构成性骚扰，并判处陈雪生应赔偿8万元。陈雪生对此不服上诉，但台北地院二审星期二驳回陈雪生的上诉，确定陈雪生要赔偿范云8万元。

范云受访时表示，虽然此案的刑事诉讼、行政申诉也都胜诉，但“没有一点高兴的感觉”，因为这起性骚扰官司这三年来真的太辛苦，不仅显示职场性骚申诉的制度对被害人十分不友善，官司期间甚至遭陈雪生反告诽谤。

对此，国民党发出声明表示，坚持捍卫性别平等价值及女性权益，没有模煳的空间，如果党内有任何此类情事发生，国民党会循既有性平机制及相关法律处理。对于陈雪生涉及案件已经进入司法程序且有结果，国民党表示，尊重司法独立及相关判决，若当事人认为有不公之处，可依法主张自身权利。

针对是否会撤销提名陈雪生参选立委，国民党说，经查并非本党提名作业规范所指应不予提名之情形，按照现行规定，没有应否撤销提名问题。