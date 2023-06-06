李家超：破坏器官捐赠手法与反修例风波相似

香港特首李家超说，有关人士蓄意破坏器官捐赠系统的行为，其手法与2019年香港反修例风波相似。

据香港中通社报道，李家超星期二（6月6日）出席行政会议前说，香港特区政府推动器官捐赠是为拯救生命，捐赠器官由市民自愿作决定，可按意愿取消。但近日有3000多个取消登记、重复登记的异常个案，他相信这些“害群之马”只是社会极少数，但港府应该直斥其非。

李家超称，港府认为相关人士破坏器官捐赠行为的手法“与2019年‘黑暴’、港版‘颜色革命’相似”，首先是假借各种理由制造社会矛盾，再在网上推动、散播、发酵，炮制大量假象及进行破坏，弄虚作假。

器官捐赠登记册自2008年设立以来，登记人数一直持续增加，14年间增加约七倍，由2009年的约4万5000人，增至目前的约35万7000人。李家超指，这反映香港市民支持捐赠器官的行为及精神，港府也会继续与中国大陆探讨建立恒常器官移植互助机制，推动宣传教育。

他重申在香港捐赠的器官，必须首先分配给香港有需要的病人，只有在香港找不到适合病人接受移植之后，为免浪费器官，才启动互助机制，提供给大陆合适的病人。

李家超强调，港府会继续推广器官捐赠，多管齐下推动更多公众教育及宣传，务求令更多轮候器官的病人获得重生机会。