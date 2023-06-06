台北市劳动局要求小英之友会说明性骚扰事件

执政的台湾民进党近期性骚扰事件连环爆，小英之友会有前员工日前指控总统府资政颜志发性骚扰，总统府表示已请小英之友会启动调查，台北市劳动局星期二（6月6日）中午发函要求小英之友会在下星期一（12日）前回函说明。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台北市劳动局长高宝华说，已在星期二上午发文小英之友会，限期在12日前回函说明。包含小英之友会在内，劳动局目前已发文八案要求各单位说明，回函期限不一，但皆要在五天内回复。

台北市劳动局说，等有关单位出来说明之后，若成案就送到本月下旬的台北市性别平等审查委员会议审议。若经委员会判定单位违法，会再要求该单位陈述意见，并依情节开罚。如违反《性别工作平等法》第13条规定，可裁处最低10万元（新台币，下同，约4389新元）、最高50万元罚金。

一名曾在小英之友会任职七年多的前女员工日前指控，颜志发曾在与她餐叙，以及在电梯内随意触碰她的大腿和臀部，还有言语性骚扰的情况。

关于上述事件，颜志发星期一（5日）在声明中强调，“关于本人于网络上遭前职工指控办公室骚扰一事。本人已提起刑事诉讼，盼能厘清案件真相，让正义得以伸张”。

针对外传总统府资政涉嫌性骚扰，台湾总统府上星期六（3日）回应，已请小英之友会以保护当事人权益为基础启动调查，厘清事实后，将依照规定议处。台总统府星期天（4日）说，因事件发生的人事物地都非总统府管辖，府方目前没有调查权，但会持续关心此桉案，在厘清事实后，将依照规定议处。