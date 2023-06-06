中俄实施第六次联合空中战略巡逻

中国和俄罗斯星期二（6月6日）在日本海和东海实施联合空中战略巡航，这是两国自2019年以来第六次实施联合巡航。

据中国国防部官网星期二发布的通告，此次巡航是中俄两军年度合作计划的一部分。

中俄2019年首次在东北亚地区组织联合空中战略巡航后，于2020年12月、2021年11月、2022年5月、2022年11月分别进行第二次、第三次、第四次和第五次联合空中战略巡航。

路透社报道称，中国在东北亚地区日益增强的军事行动引起了邻国及美国等西方盟友的担忧。

中俄去年11月举行联合空中巡航时，韩国在俄空天军图-95MC战略轰炸机和中国人民解放军轰-6K轰炸机进入其防空识别区后，曾紧急起飞战斗机。日本航空自卫队也派出战机紧急升空应对。

中俄去年5月空中巡航时，中俄两国战机接近日本领空，当时日本、美国、印度、澳大利亚四国正在东京举行四方安全对话。

为了应对中国和俄罗斯在印太区域日益频繁的军事行动，美国和中国邻近国家也开始加强在该区域的军事存在。6月1日至7日，美国、日本和菲律宾的海岸警卫队在南中国海举行了首次三边海军演习。

中美近期也频频就两军军事相遇开展口水战。中美军舰上周末险些在台湾海峡相撞，美国海军指中国军舰“不安全航行”，中国外交部则称，中国军队采取的行动是应对有关国家挑衅的必要举措，完全安全专业。