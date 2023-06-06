中国部分大学今年大幅提高学费 涨幅高达五成

中国部分大学今年大幅提高学费，涨幅高达54%。当中有些学校近20年来首次上调学费。

据路透社星期二（6月6日）报道，在三年疫情防控政策冲击、房地产危机和经济疲弱令地方政府陷入财政困境的背景下，中国部分大学的学费出现了大幅上涨情况。这些大学几乎全为公立学校，高度依赖国家资助。

上海华东理工大学在星期天（4日）发布声明，该校主修科学、工程和体育教育的新生学费涨幅达54%，每年达到7700元（人民币，下同，约1459新元），而文科新生学费则上涨了30%。

上海电机学院星期一（5日）发布通知宣布，理工科专业学费上涨40%，管理学、经济学和文学专业学费则比去年上涨30%。

今年4月，上海市在一次公开听证会后决定，从今年秋季开始的新学年将提高学费，这是近20年来的首次调整。

中国人口密集的西南省份四川和东北省份吉林也上调了不同专业的学费。据当地政府声明，四川省学费涨幅最大，高达41%。

根据中国教育部的一份预算报告，教育部2023年高等教育预算支出预计为1026亿元，较上年下降3.7%。

根据北京理工大学刘进教授主导的研究，一支高等教育专家组成的研究团队上月呼吁，大幅上调外国留学生的学费。上述研究建议，将外国留学生的学费从每年约2万元提高到11万元。