阿根廷中国友谊赛第一轮球票开售瞬间售罄

阿根廷在中国的友谊赛第一轮球票开售，门票在几个售票平台迅速售罄。

阿根廷将于6月15日晚在北京工人体育场迎战澳大利亚，第一轮球票星期一（6月5日）分两个时段开卖。

据潮新闻报道，售票平台票星球和大麦网的各档次门票均瞬间售罄。据网民统计，大麦网门票从开卖到售罄仅用了14秒。

主办方正式公布的票价共分六档，从高到低分别是4800元（人民币，下同，909新元）、3800元、3200元、2800元、1380元和580元。其中，580元票价的区域仅两个看台。

对于千元球票，有球迷表示“终究是理智战胜不了情感”，所以自愿当“韭菜”。

阿根廷友谊赛一票难求，中国互联网上还流传出一则“花30万让梅西敬酒”的广告，称6月15日北京四季酒店有30万一位的酒席，梅西会来敬酒，可以合影。

对此，北京警方星期一（5日）微博回应，“如果这30万能被骗了，那警察叔叔敬你一杯。”

随后赛事官方微博账号“2023足球冠军行”也转发了这条微博，提醒球迷朋友不要受骗，称“请关注警察叔叔的提示哦”。

据早前报道，梅西和阿根廷国家队都曾到访过中国，但这是“三星”阿根廷首次中国行。这场友谊赛也是继2022年世界杯夺冠后，梅西领衔的阿根廷国家队在海外的首秀。