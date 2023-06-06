中国首艘国产大型邮轮预计7月中试航

由中国船舶外高桥造船有限公司建造的中国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”星期二（6月6日）在上海顺利出坞，全面转入码头系泊调试阶段。

综合新华社和澎湃新闻报道，“爱达·魔都号”自2019年10月18日正式开工点火起，三年多来，项目工程稳步推进，截至目前，总体进度达到93%以上，内装进度达到85%以上，预计将于今年底完工交付。

中国首艘国产大型邮轮白色涂装、流线型船体、身系“敦煌飞天彩带”，取名为“爱达·魔都号”，寓意“从上海出发，爱达世界”。

“爱达·魔都号”船长323.6米，宽37.2米，总吨13.55万吨。除了体量大，它区别于其他大型船舶的突出特点还有功能“全”。该邮轮24层楼高，拥有2826间舱室，可容纳6500多人，船上豪华酒店、影院剧场、水上乐园一应俱全，如同一座“移动的海上城市”。

这艘大型邮轮拥有136个系统，两万多套设备。零部件数量高达2500万个，相当于五架C919国产大飞机、13辆复兴号高铁列车的工程物量。电缆布置长度达到4300公里，相当于上海至拉萨的铁路距离。

根据计划，“爱达·魔都号”将于7月和8月进行两次试航，全面验证动力和推进系统、消防、火警、救生、通信导航、振动噪音、安全返港等涉及邮轮安全的各项功能，完成房舱和公共区域内装工程验收提交，并于11月份第六届中国国际进口博览会期间举行命名交付仪式。

中国船舶外高桥造船有限公司副总经理、大型邮轮项目总建造师周琦介绍，目前初步定的首制邮轮首次试航时间为7月15日，前期主要进行与试航安全性有关的，包括船舶的动力和推进系统、全船的空调和冷藏系统、消防火警、救生、安全管理系统以及通讯导航系统等的测试，以达到试航前必要的、最低的安全性要求，同时还需要通过浦东海事局的批准以及上海海事局的通航评审。

周琦说，他们将力争在8月中旬让邮轮能出海进行第二次试航，进行一些功能性、完整性方面的测试。而船东方面的高级船员预计会在6月底、7月初到场，大批量的船员登船将在今年的国庆节之后进行登船。

“爱达·魔都号”运营方中船嘉年华邮轮首席执行官陈然峰介绍，中国首艘国产大型邮轮交付后，将从上海出发，执航日本及东南亚航线。

此外，中国第二艘国产大型邮轮8月8日开工建造，标志着中国大型邮轮实现“双轮同造”，迈向批量化、系列化建造阶段。