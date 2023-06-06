中国首列出口新能源轻轨列车河北唐山下线

中国出口阿根廷胡胡伊项目首列车星期二（6月6日）上午在河北唐山下线。这是中国首列出口到海外的新能源轻轨列车。

据中新社报道，中国中车唐山机车车辆有限公司阿根廷胡胡伊项目技术经理罗超介绍，这款绿色、智能、人文的“中国智造”新能源轻轨列车，可拓展多种动力模式，灵活可变编组，广泛应用于中低运量城轨交通、旅游列车等领域。

罗超说，列车最高运行速度为每小时60公里，两端设有驾驶室，可双向驾驶，既可多个单元灵活编组，也可多组列车重联运行，载客定员可实现从72人到388人灵活调整。

他说，列车拥有智能人脸识别解锁、空调远程温度调节、智慧人机交互终端等智能化的人文感知系统。乘客通过智慧人机交互终端和动态地图，可随时查询线路、时刻表、站台导图、车厢布局等信息。

胡胡伊新能源轻轨列车项目于2022年5月签约，同年10月在中车唐山机车车辆有限公司开工。列车独特的广角观景窗设计，为游客乘车观光提供了极大的便利；利用当地丰富的太阳能光伏发电，首次采用磷酸铁锂电池为列车驱动提供动力来源。

在星期二的下线仪式上，中阿两国嘉宾一同试乘了新能源轻轨列车，亲身感受了智能友好的人机界面、宽广开阔的观景视野、平稳舒适的运行品质。