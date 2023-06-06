广东一业主购42套房要打通全部墙体 当局令停工改正

广东省四会市一名业主在一栋公寓购入42套房后，计划用挖掘机把全部墙体打通，导致楼上多个住宅的墙壁都出现裂缝。当地住建局回应称，责令该业主立即停止施工并限期改正。

据“广东台今日关注”微信公号星期一（6月5日）发布消息，该业主在肇庆四会市吾悦广场悦公馆的二层购入42套房，计划用挖掘机将全部墙体打通后，装修成娱乐场所。

这层楼多面墙体被打掉，多条柱子被截断，裸露出钢筋。据报道，经历连续多天的装修，二楼以上多个住宅的墙壁都出现裂缝。

其他业主称，这栋公寓有11层楼，上面还住着300多户居民。

该事件也登上微博热搜，并引起网民吐槽。有网民批评业主“没公德心”，也有人质疑“怎么能在住宅楼里建娱乐场所”。

据“四会发布”微信公众号，广东四会市住房和城乡建设局星期二（6日）发布《关于四会市吾悦广场悦公馆2栋公寓楼2层违规施工问题的情况说明》回应称，经核查，四会市东城街道玉城居委会商业大道125号悦公馆2栋公寓楼2层整层201号至242号共42套公寓房，建筑面积1842.64平方米，为同一业主姚某所有。

《说明》指，姚某在未取得施工许可证的情况下擅自动用大型机械拆除间隔墙体，初步统计已违规施工约700平方米，责令其立即停止施工并限期改正。

四会市住建局也将尽快组织广东省建筑科学研究院专家对吾悦广场悦公馆二栋公寓楼进行全面检测评估，对有出现裂缝的公寓逐一排查。

今年4月，黑龙江哈尔滨也曾出现违规施工事件。据北京日报报道，一栋居民楼的承重墙被租户擅自拆除，导致约200户居民被紧急疏散。