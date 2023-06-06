被指性骚扰 台总统府资政撤告请辞

针对被指性骚扰提出诉讼仅一天，台湾总统府资政颜志发星期二（6月6日）发布最新声明宣布，撤告请辞。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网报道，台湾总统府资政颜志发星期一（5日）因被小英之友会前女员工指控性骚扰，原本要提告捍卫清白，星期二度发声明称，从即日起先行撤回对不实言论提出诽谤告诉。另为免有心者遂为政治操作，混误真相焦点，已向总统请辞资政职务。

针对被指对小英之友会前女员工性骚扰，颜志发星期一发声明强调， “关于本人于网络上遭前职工指控办公室骚扰一事。本人已提起刑事诉讼，盼能厘清案件真相，让正义得以伸张”。

颜志发星期二再发声明，宣布撤告请辞决定。他在声明中说，本于尊重并支持性平调查的专业与权威，他从即日起先行撤回对不实言论提出诽谤之告诉。

颜志发说，为厘清真相，捍卫他个人与社团名誉，他将全力配合性平调查，求事实曲直终得公断；另为免有心者遂为政治操作，混误真相焦点，他已向总统请辞资政一职。

他还说，自己毕生经营事业，参与公众事务，一向以诚信为宗，以公允磊落自许，不为亏心败德之事，绝不曾有外界无端指控的不名誉言行，所谓性骚扰更是莫须有。这次蒙遭无端，又恐累及家人各界，心中至为不安不平。唯求经由公正之调查程序，能再正是非，还诸公道。