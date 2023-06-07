英国公布中国已关闭在英警察站

英国官员星期二（6月6日）公布，中国已关闭据称在英国境内出现的警察服务站，并说经调查后并没有发现中国在这些地点进行任何非法活动。

中国驻英大使馆回应时强调，根本不存在海外警察站。

据路透社报道，英国安全部长图根哈特（Tom Tugendhat）在发给英国国会的声明中说，针对非政府人权组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）指英国出现三个中国警察站的说法，英国警方已展开调查。

图根哈特说：“我可以确认，到目前为止，他们并没有在这些地点，找到任何为中国进行非法活动的证据。”

图根哈特称，英国外交、联邦和发展事务部已告诉中国驻英使馆，“在英国出现与‘警察服务站’有关的任何功能都是不可接受的，也不得以任何形式运作。”他也说：“中国大使馆之后回应，所有此类站点都已永久关闭。”

英国政府曾声称，他们得知全球有大约100个警察站。

针对图根哈特的声明，中国驻英使馆星期三（7日）在官网上说：“根本不存在所谓的‘海外警察站’。事实已经证明，所谓‘海外警察站’是彻头彻尾的政治谎言，个别政客炒作这一话题纯属政治操弄。”

中国官方也曾就警察站事件作出回应时说，这些地点其实是涉侨事务海外服务站，主要目的是协助当地有需要的中国公民在线办理中国驾驶证期满换证体检等服务。