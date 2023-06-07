天津碧桂园小区居民楼倾斜 数千人疏散

中国天津碧桂园小区数栋居民楼倾斜，截至上星期六（6月3日）已疏散3899人，地质专家已到场展开调查。

据《每日经济新闻》报道，倾斜的居民楼位于天津市津南区八里台东路碧桂园凤锦庭院，最严重的一栋倾斜角度达30厘米。

据记者现场观察，一些楼栋地面连接处的裂缝相比楼栋倾斜更为明显，很多裂缝达几十厘米宽，小区内很多路面也出现了程度较大的隆起、开裂，细小的开裂更是随处可见。

当地居民称，小区附近地面5月31日出现多处明显的肉眼可见的道路和楼房裂缝现象，之后物业和社区工作人员开始逐户通知紧急撤离入住酒店，居民可在固定时间内回家取生活用品。

天津市津南区政府6月1日发布情况通报，6月2日由天津大学、中国铁设、中石油等单位的小组成专家组，现场划定安全管控区域，并采取措施避免地面进一步沉降。

中共天津市委书记陈敏尔和市长张工6月4日到沉降现场查看，部署应对处置工作。

天津市津南区官方公众号“融媒津南”星期一（5日）发文称，地面沉降呈现减缓趋势。

文章提到，岩土工程、地质构造、地震等方面的专家分析，此次地面沉降和位移变形成因比较复杂，初步认为是局部突发性、差异性地面沉降，在短时间内发生这么大面积沉降，在中国和国外都比较少见，具体原因还需进一步调查。

文章还说，截至6月3日21时，共疏散安置群众3899人，受到影响的居民已实现应转尽转、妥善安置。

据《每日经济新闻》记者现场观察，受到影响最大的六栋楼靠近八里台东路，目前已被围栏围起，围挡外有警察和城管人员值守和走动巡逻。

一名当地居民告诉记者，最关心的是后续问题：“现在还不让我们回来。如果是就这样修复一下，过两天就让我们回来住了，那才叫坏事了，谁还敢住？”

美国《地球物理研究快报》去年4月一项研究指出，全球的沿海城市陆地的下沉速度快于海平面上升的速度，这种现象在亚洲尤为明显。

亚洲下降最明显的城市为天津、印尼的三宝垄和雅加达，天津最大沉降速率每年超过40毫米，吉大港和马尼拉超过20毫米，卡拉奇超过10毫米。