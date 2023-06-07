王丹回应性骚扰指控：坦诚面对不会逃避

中国前民运人士王丹再度针对他的性骚扰指控作出回应，强调会坦诚面对司法检视，不会有任何逃避。

王丹星期三（6月7日）上午在脸书发文说，自己提前结束了在美国斯坦福大学胡佛研究所的访问计划，“刚刚返回台湾”。他说，接下来就是坦诚面对司法检视，不会有任何逃避，只希望司法秉公处理，还原事件真相。

王丹以“我也是（#Me Too）”社会运动举例称，这场运动代表个人权力的伸张获得进一步深化，也是他个人非常支持的社会进步事业，“我也早就有一些尚待整理出来的思考。这一次正好有机会借由我的个案，期待与能够理性讨论问题的社运团体及各界朋友交换意见，完整表达或修正我的立场”。

王丹还在贴文中提到，他原本计划向台湾清华大学争取续聘，继续开课讲授中国问题，但因须要耗费大量时间和精力面对司法，自己已向清大撤回申请。

王丹去年8月起受聘为清大社会学研究所客座助理教授。在这之前，他也曾在这所大学担任客座助理教授。

台湾男子李援军上周在脸书发文，声称王丹在2014年邀请他前往美国纽约后，在当地某家酒店强吻他、强暴未遂。随后，李援军星期天（6月4日）在无党籍的台北市议员林亮君陪同下召开记者会，讲述他被王丹性骚扰的经历。

李援军在当天也提出多项佐证并限王丹在星期二（6月6日）前道歉，否则将提告；对此，王丹回应欢迎提告，并强调支持用法律的方式寻找事情的真相。

据台媒报道，李援军星期三上午已到台北地检署递状控告王丹涉嫌强制性交未遂罪。

除了李援军外，台湾文字工作者徐豪谦上周也在脸书指王丹2010年对他性骚扰。徐豪谦当时就读清大人社系。

对此，清大人社系学会回应，将尽全力协助徐豪谦提出性平申诉。清大校方则说，目前王丹的聘期已经结束，下学期的课程目前尚未规划。