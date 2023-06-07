字节跳动前高管称中共党员曾访问TikTok香港用户数据

视频分享应用TikTok母公司字节跳动的一名前高管在一份法律文件中称，一个由中共党员组成的委员会于2018年访问了TikTok香港用户数据。该公司否认了这一说法。

据《华尔街日报》报道，这位名为余音涛（译名，Yintao Yu）的前高管称，该党委成员那段时间关注香港的民权活动人士和抗议者，访问了TikTok上包括他们的网络信息、SIM卡识别信息和IP地址在内的数据，目的是识别和定位这些用户。他说，相关数据还包括这些用户在TikTok上的交流信息。

余音涛5月初在旧金山高等法院提起了一宗不当解雇诉讼，上述指控是他在该诉讼中提交的一份新文件的部分内容。

2017年8月至2018年11月，余音涛供职字节跳动美国办事处，担任工程主管，他是美国加州居民。余音涛当时主要在字节跳动位于加州门洛帕克的办公室工作，也在该公司位于洛杉矶和北京的办公室待过。

字节跳动一位发言人说，“强烈反对本投诉中我们认为毫无根据的主张和指控”。她说，余音涛的工作内容是一款名为Flipagram的应用。基于商业原因，Flipagram几年前停止了运营。

这位发言人说，余音涛在2018年被解雇，他在此后的五年里没有提出这些指控。她说，余音涛的行为显然是为了吸引媒体的关注。

余音涛的律师、律所Nassiri & Jung的合伙人查尔斯·郑（译名，Charles Jung）说，余音涛决定现在站出来，原因是他认为TikTok首席执行官周受资今年3月在美国国会听证会上发表的证词有误导性（misdirection）。郑说：“我的当事人在法庭上讲出自己的故事，是将自己置于危险之中。但真相是强大的，要实现社会变革，就须要说出真相。”

余音涛提出这些指控的背景是，TikTok正在努力让美国决策者相信该应用对用户是安全的。美国政界人士表示，他们担心中国政府可能迫使TikTok提供美国用户数据或宣扬某些内容。TikTok已设立一家新的子公司来管理其美国数据，并称这应该可以消除对TikTok美国用户数据可能受中国法律约束的担忧。

TikTok高管多次强调，该平台不会与中国政府共享用户数据。周受资在国会作证时说，他专门研究了美国用户数据和中国政府的问题。

周受资当时说：“我没有看到任何证据表明中国政府有获取这些数据的权限。他们从来没有要求过我们。我们也没有提供过。”

《华尔街日报》报道认为，对于TikTok来说，香港是一个特殊的市场。长期以来，字节跳动在中国大陆的应用程序一直不同于世界其他地方，TikTok只在大陆以外的地方运营。香港的治理与大陆截然不同，但近年来北京对香港事务的控制日渐加大。2020年，出于对如何应对《香港国安法》的担忧，字节跳动将TikTok从香港撤出。