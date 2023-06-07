摩根大通CEO戴蒙称拜登政府对华战略正确

摩根大通首席执行官戴蒙称，拜登政府正在采取正确的对华战略，将重点放在国家安全上，并与盟友和商界合作。

据彭博社报道，戴蒙当地时间星期二（6月6日）在美国国会大厦对记者说：“他们（拜登政府高级官员）在谈论正确的事情。”

戴蒙称，美国国务卿布林肯等人正在关注国家安全、稀土和半导体等关键利益，同时也在努力解决不公平的贸易行为。他还表示，美国对中国的政策不应该“只是威胁的东西”。

戴蒙此前刚结束了对中国大陆和台湾的访问。综合彭博社和路透社早前报道，消息人士称，戴蒙本月初的亚洲之行包括出席在上海举行的摩根大通峰会，与至少一名大陆政府高级官员会面，以及与台湾当地约500名员工和客户见面。

回到美国后，戴蒙在新民主党联盟（New Democrat Coalition）的会议上发表讲话，部分内容与中国有关，但他拒绝谈论台湾问题。

戴蒙说，拜登政府了解，在不损害美国和国际企业的情况下，什么是正确的做法。他还说，中国政策应该在两党合作的基础上制定，并与盟友协商。

戴蒙还对美国经济持乐观态度，并强调美国的人均GDP比中国高得多。“他们不是10英尺高的巨人。我们过去犯了一些错误，让我们继续修正它。我们拥有世界上最繁荣的经济。”