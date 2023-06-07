美制裁帮助伊朗获得导弹技术的大陆、香港和伊朗公司

美国财政部星期二（6月6日）对中国大陆、香港和伊朗的六家实体和七名个人实施制裁，原因是他们涉嫌帮助伊朗获得用于弹道导弹项目的技术。

据《华尔街日报》报道，美国财政部外国资产管制办公室称，这些企业和个人为伊朗弹道导弹开发项目中一些最大的参与机构获得了零部件材料。美国财政部说，这些机构包括伊朗国防和武装部队后勤部（MODAFL），及其附属组织帕尔钦化学工业（PCI）和P.B.萨德尔（P.B. SADR）等。萨德尔是帕尔钦化学工业公司采购导弹推进剂部件的关键中介。

美国也制裁了总部位于中国的浙江轻机实业有限公司，原因是该公司涉嫌通过P.B.萨德尔作为中间人，向帕尔钦化学工业出售价值数十万美元（下同，1美元约1.35新元）的离心机和相关设备。

美国财政部说，总部位于香港的Lingoe加工工程有限公司（Lingoe Process Engineering）在与帕尔钦化学工业和P.B.萨德尔的交易中充当了浙江轻机的幌子公司。美国财政部指出，伊朗公司Blue Calm Marine Services为P.B.萨德尔的部分运输提供了便利，该公司也受到了制裁。

美国财政部还说，香港Ke.Do国际贸易有限公司（Hong Kong Ke.Do International Trade）和总部位于大陆的青岛中融通贸易发展有限公司，因涉嫌向P.B.萨德尔出售价值数千万美元的军民两用有色金属而受到外国资产管制办公室制裁。

美国财政部称，北京闪亮之夜科技发展有限公司（Beijing Shiny Nights Technology Development）作为伊朗国防部和武装部队后勤部的幌子公司，为伊朗最终用户购买电子产品。

作为对伊朗核计划的回应，美国对伊朗实施了广泛的制裁，禁止美国个人和公司向伊朗出口美国商品、技术和服务，除非得到外国资产管制办公室的豁免。星期二实施的制裁将冻结这些公司和个人在美国管辖范围内的任何资产，禁止他们前往美国，并禁止与他们进行商业往来。

美国今年3月也曾制裁为伊朗制造无人机提供零组件的五家中国企业和一名个人。