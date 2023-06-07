港国安处以涉嫌串谋伪造罪拘捕六人

香港国安处星期三（6月7日）拘捕了六名人士，他们被指串谋伪造文件，其中两人同时涉嫌犯下煽动罪，还有两人被指是经常探望入监人士灌输反政府思想的“探监师”。

综合星岛网、“香港01”和明报报道，香港警务处国家安全处星期三在全港地区开展拘捕行动，并逮捕了三男三女，年龄介于33至64岁。这六人被指涉嫌串谋在文件上伪造签署，违反《刑事罪行条例》的串谋伪造罪。

其中一名33岁男子及一名64岁女子涉嫌危害国安，多次透过社交平台发布煽动信息，包括煽动他人引起对北京中央及港府的憎恨、支持香港独立以及鼓吹武力对抗等。警方根据法庭手令搜查各人住所，检获有关文件及电子通讯工具。

据了解，涉案者发布的煽动信息，包括在2020年发文提到“庆祝武警中肺炎”、号召网民在钻石山凤德邨商场平台举行“凤德居民香槟派对”等；还有帖文号召网民向一众“抗暴英雄”报以窗边咆哮，表达谢意。这些帖文都附上了“香港独立”及“光复香港”等标签。

其中两名被捕人是“九十二签”在押成员。2020年明爱医院、深圳湾口岸及港铁罗湖站等地曾发生三起爆炸品案，当时警方拘捕多人，包括Telegram群组“九十二签”管理员及成员。

剩余两人则是“九十二签”在押人员的亲友。据调查，这两名是“探监师”，他们多次探访在监人员，尤其是因2019年反修例风波入监的人员，向他们灌输反政府的思想和信息。

香港保安局长邓炳强今年2月说，当局发现有自称“探监师”的人多次探访素未谋面、因反修例风波入狱的在囚者，有人从反修例至今共探访超过59名囚犯，达395次，也有人近一年半探访47名囚犯211次。这些人探监时向囚犯提及“光复惩教”等字眼，透过思想渗透持续灌输反政府信息。

一直以来，香港警方怀疑有在监人员的亲友冒充他们的签名，签署一批文件让“探监师”探望，经调查后，才以涉嫌“串谋伪造”罪名将六人拘捕。