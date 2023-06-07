美国风投巨擘红杉中美业务将完全分开

在中美关系日益紧张之际，科技投资界声名显赫的红杉资本（Sequoia Capital）宣布把中国和美国的业务完全分开。

综合彭博社，路透社和《华尔街日报》的报道，红杉资本星期二（6月6日）晚间宣布，将全球业务一拆为三。其中，红杉的中国业务将从Sequoia China更名为红杉，HongShan。在印度和东南亚的业务将被命名为Peak XV Partners。而在美国和欧洲的业务将保留原有名称。分拆将在2024年3月31日前完成。

由红杉资本管理合伙人鲁洛夫·博塔（Roelof Botha）、中国区总裁沈南鹏及其印度业务负责人沙伊伦德拉·辛格（Shailendra Singh）共同签署的一份声明显示，该公司的全球业务管理已变得“越来越复杂”。

报告称，红杉资本发现市场越来越混乱，原因各个实体共享红杉这个品牌名字，但他们之间的投资组合出现了冲突。因此，该公司决定采用“本地优先策略”。

投资组合冲突的例子是，创业公司越发全球化，同一行业内，多家以红杉名义投资的公司之间，出现了竞争关系。而一些地方的明星项目，具体由哪一家红杉来投资，也成了一个需要讨论的问题。

在拆分之前，红杉在中国和印度的业务独立运营，但会与整个红杉集团分享部分利润。分拆后这种情况将不复存在。

报告未直接提及地缘政治。但分析认为，这是因为中美关系紧张的情况下，美国准备限制投资中国科技业，中国也在限制美元资本在中国市场上投资科技公司。《华尔街日报》称，业务分拆也凸显出中美两国围绕下一代尖端技术创新的争夺日趋激烈。

红杉资本从15年前开始投资中国市场，管理资金规模逾3000亿人民币（567亿9800万新元），投资超1200个项目，投资组合里的标杆科技公司包括美团，字节跳动，拼多多等。

彭博社称，中美两国对安全的担忧和针锋相对的贸易限制，让许多美元投资者对中国投资呈观望态度。消息人士告诉路透社，拜登政府一直在制定新的规则，限制美国在中国的投资，红杉资本已经聘请了一家国家安全公司，就如何减轻此类风险向其提供建议。