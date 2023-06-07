侯友宜谈能源议题：民进党做不到的我来做

针对台积电董事长刘德音担忧台湾绿能发电发展缓慢恐损害竞争力，新北市长、国民党总统参选人侯友宜说，能源问题牵涉台湾安全、经济产业，刘德音的担忧也是他的担忧，“民进党做不到的事我来做”。

刘德音星期二（6月6日）在股东会上对台湾绿能发电的发展表示担忧，称台湾绿电发展不够快，台积电无足够绿电可用，将影响台湾竞争力。

据台湾风传媒报道，侯友宜星期三（7日）早上在市政会议后受访时，就刘德音的担忧回应说，台积电对台湾至关重要，这样的忧心值得大家思考；而民进党力推的非核家园，“理想看起来很丰满，现实却很骨感”，国民党不反对再生能源，但最重要的前提是，一定要“不缺电”。

侯友宜称，台湾几次大停电让大众忧心，尤其对备载容量的充足性有疑虑。而电是经济产业发展的关键角色，2025非核家园无法达到20％的再生能源，中央政府却反其道而行增加化石燃料。他批评，全世界先进国家化石燃料50％、60％就很高，核能是台湾干净能源的选项之一，应该面对事实，不要空有理想而做不到。

侯友宜认为，台湾必须重新调整能源配比，尤其要调整用造成空气污染的燃煤和天然气发电，因为台湾需要安全，更需要不缺电。他也强调，民进党没办法实现的他来做，他会全力以赴。他将在7月完整向外界报告关于核一、核二及核四的走向，以及核电的使用方式。不只应该关注环境生态，也要让台湾永不缺电。

但对此，民进党发言人陈世凯星期三批评侯友宜恶意扭曲刘德音的原话。陈世凯称，刘德音在股东会现场的发言称“绿电发展慢会影响台湾的竞争力，台积电会努力帮助政府加速推动绿电发展”，可见刘德音也关注绿能的发展，侯友宜阵营却理解成似乎是在“打脸非核家园”，实在是十分恶毒。