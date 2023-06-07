台知名作家陈芳明被控是性骚扰惯犯

台湾性骚扰风暴从政坛延烧至媒体界后，如今再烧到文艺圈。台湾知名学者作家陈芳明被指控是性骚扰惯犯，多次骚扰女助理。

综合台湾《联合报》《上报》和风传媒报道，台湾社运人士江昺仑星期二（6月6日）在脸书发文，指控陈芳明是性骚扰惯犯，并称台湾政治大学台湾文学研究所学生都对陈芳明性骚扰的事迹有所耳闻。但江昺仑也表示，自己不是当事人，没有第一手证据。

江昺仑的帖文列举了陈芳明性骚扰的事迹，包括：“坚持”跟女助理单独留在山上工作、“坚持”在所上聚会后，单独开车载女助理回家、带女助理参加餐会等；江昺仑解释道，“坚持”的意思代表，当时曾有旁人委婉协助拒绝，但陈芳明不为所动，导致女助理在餐会上被其他宾客口头“吃豆腐”（指性骚扰）。

江昺仑呼吁政大撤掉或更名陈芳明人文讲座，他也说这只是他在学校里知道的事，不知道有没有更多事迹，不过其他老师当时有提醒女学生留心一点。

对此，台湾政治大学星期三（7日）回应，学校性别平等机制完备，将依照性平法相关流程调查处理。校方坚定捍卫性别平权，未来也会强化防制性骚扰政策和教育，提供全体师生平等、安全的学习环境。

据报道，陈芳明几年前已从政大退休，但依法原校仍可进行调查。政大也说，陈芳明退休后已没有在校授课，也没有任何指导学生。

陈芳明是台湾知名作家，曾于台湾多所大学中文系任教，并创立了政治大学台湾文学研究所，2018年从政大退休后继续担任讲座教授，授课至2021年。他的著作包括《台湾新文学史》《革命与诗》《我的家国阅读：当代台湾人文精神》《孤夜独书》等。“陈芳明人文讲座”则是2017年政大台文所设立，目标为推广台湾文学、历史等，政大也于2022年设立“陈芳明书房”，收藏陈芳明精选藏书。