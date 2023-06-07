中国新疆开钻万米深井 发掘更多油气资源

中国首个万米深井5月30日在新疆塔里木盆地正式开钻，以挖掘更多油气资源。有专家表示，这是“端稳端牢能源饭碗的重大战略选择”。

据新华社报道，这个被命名为“深地塔科1井”的深井位于塔克拉玛干沙漠腹地，预计钻探深度1万1100米。

“深地塔科1井”预计钻探深度1万1000米，地面架设的钢铁塔架约20层楼高。（新华社）

报道称，“深地塔科1井”开钻前在流沙上要先架设20层楼高的钢铁塔架。开钻后，重达2000多吨的钻头、钻杆、套管等将深入地下，穿透白垩系等10多个地层。

据《新疆日报》报道，随着中国石油工业的不断发展，中浅层油气资源发现难度增加，迫使勘探去向更深处。

中国工程院院士孙金声受访时说，超深层已成为中国油气资源增储上产主阵地，“是端稳端牢能源饭碗的重大战略选择”。

中国最新一轮油气资源评价结果显示，塔里木盆地埋深超过6000米的石油和天然气资源分别占全中国的83.2%和63.9%，约占全球深层油气资源总量的19%，勘探开发潜力巨大。

塔里木油田勘探开发研究院勘探所一级工程师黄少英指出，塔里木盆地已探明油气储量当量超50亿吨，目前探明率仅32%左右。超深层油气资源储量占盆地资源储量50%以上，探明程度还很低，向超深层拓展还有很大空间。

中国国家主席习近平2016年在全国科技创新大会上曾提出：“向地球深部进军是我们必须解决的战略科技问题。”

同年，中国国务院在《“十三五”国家科技创新规划》中也提出，要发展深海、深地、深空、深蓝等领域的战略高技术。