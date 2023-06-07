56岁富翁参加人生第27次高考

白发苍苍的梁实出现在一群朝气蓬勃的高中生里显得格外显眼。这名白手起家的百万富翁星期三（6月7日）参加了他人生的第27次高考。

综合法新社和半岛都市报报道，56岁的梁实从到工厂打工做起，后来成立了自己的建筑材料公司。

梁实告诉记者，一想到自己没能上大学，就觉得很不舒服，他也称自己“真的很想上大学，成为一名知识分子。”

他被当地媒体称为“高考钉子户梁实”。网民给他起的一些外号包括“现代版范进”、“中国第一铁脑壳”、“高考最牛钉子户”等 。

对中国学生来说，高考可以决定一个人的人生轨迹。优异的高考成绩是名牌大学的敲门砖，由此可以带来更好的工作机和社会地位。

梁实第一次参加高考是在1983年，当时他只有16岁。在接下来的10年里，他一直在努力提高自己的分数，直到1992年不得不放弃，因为当时的考试仅限于25岁以下的单身人士。

2001年高考年龄限制的解除又唤醒了梁实的大学梦。此后，他又参加了16次高考，包括自2010年以来的每一年。

他在2018年考下469分，达到二本大学的分数线。这也是他成绩最好的一次。但是因为目标锁定了“双一流”的四川大学，他放弃了上二本大学。

梁实今年决定不再执着于四川大学，他称“一本就行，能考上一本我肯定就去上，有好的二本也可以考虑。”

他对高考的执着被一些网民质疑仅仅是作秀。

对此，梁实感到纳闷，因为他甚至在备考期间放弃喝酒和打麻将。他反驳道：“头脑正常的人不会为了噱头而花几十年参加高考。”

梁实对高考的追求并没从儿子身上获得太多支持，“一开始他不赞成，现在他只是漠不关心”。他的儿子在2011年参加了高考。

至于本周末考试结束后他将如何庆祝，他称打算弥补失去的乐趣，并说“要和朋友们打三天三夜的麻将。”