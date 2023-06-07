英国拟要求各政府部门移除中国产监控摄像头

英国内阁办公室将要求政府各部门拆除由中国公司生产的监控摄像头，以制止中国政府潜在的情报收集行为。

综合英国《金融时报》和路透社报道，英国内阁办公室星期二（6月6日）在宣布这一决定时，也提到将公布一个时间表，让各部门遵循时间表拆除设置在敏感场所的监控摄像头。

英国政府没有提到具体的中国公司，仅说明受中国《国家情报法》管辖的公司所生产的监控摄像头必须被拆除。两名知情人士说，这项命令是针对中国两家最大的监控摄像头制造商海康威视和大华公司。

英国内阁办公室部长奎因（Jeremy Quin）说，这项新措施将保护英国的敏感部门免受可能威胁英国国家安全的公司影响，并对那些希望伤害英国的敌对行为构成坚定的威慑。他在宣布这些措施的同时，还对政府的采购法案提出一系列新修正案，包括创建一个新单位来调查可能对英国国家安全构成风险的供应商，并评估是否禁止这些公司参与公共采购。

这项新措施意味着英国政府财产中大量的现有摄像头将被移除。根据英国独立监控摄像机专员桑普森（Fraser Sampson）的研究，英格兰和威尔士至少有三分之一的警察部队使用海康威视制造的监控摄像头。

海康威视在一份通过电子邮件发表的声明中说，英国政府出台的技术禁令，只意味着地缘政治局势的进一步升级，而绝不涉及海康威视产品的安全问题。