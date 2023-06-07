《愿荣光归香港》占据iTunes香港排行榜前10

港府向法院申请《愿荣光归香港》禁制令后，不同版本的《愿荣光归香港》占据了苹果旗下iTunes平台香港排行榜前10名所有的位置。

据彭博社报道，每首歌在iTunes以介于6港元（约1.03新元）至8港元之间的价格售出。

香港律政司星期一（6月5日）入禀高等法院申请禁制令，禁止公众人士在网上或任何平台传播2019年反修例运动期间出现的歌曲《愿荣光归香港》。这也是香港1997年回归以来特区政府首次要求法庭禁播一首歌曲。

港府发言人说，有关歌曲自2019年起广泛流传，歌词内容含有已被法庭裁定可构成煽动的口号，而有关歌曲近期也多次被错误表述为“香港国歌”，对国歌造成侮辱，对国家和特区造成严重损害，决定向法院申请禁制令。

香港行政会议成员、资深大律师汤家骅说，如果有市民将有关歌曲设为手机铃声，由于有可能在公众场合给他人听到，便有传播或分发的风险，建议曾经下载及仍有保留有关歌曲的市民删除。

《愿荣光归香港》是一首由2019年香港反修例运动参与者创作并广为传唱的抗争歌曲。近年多场国际或地区体育赛事期间，主办方播放的“香港国歌”为《愿荣光归香港》，而不是中国国歌《义勇军进行曲》，引发港府多次批评。港府去年底要求谷歌在使用者搜寻“香港国歌”时显示正确的结果，但被谷歌拒绝。