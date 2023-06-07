港法律界人士：申禁《愿荣光归香港》传播合理合法

对于香港律政司向法庭申请禁制令及临时禁制令，禁止公众人士在网上或任何平台传播2019年反修例运动期间出现的歌曲《愿荣光归香港》，香港法律界人士认为，禁制令是维护国家安全，合法、合情、合理的举措。

据香港中通社报道，港区全国人大代表、香港与内地法律专业联合会会长陈晓峰星期三（6月7日）受访时说，法庭早已裁定这首歌曲内含有煽动分裂国家的口号，任何人士在网上或任何平台传播这些煽动性的口号或信息是以身试法。

陈晓峰认为，律政司的申请恰当合理合法，以及为民众提供更清晰的提示及指引。

香港基本法委员会副主任谭惠珠也持相同看法。她指出，《愿荣光归香港》带有强烈的政治含义，并非是单纯的言论自由、创作自由的问题。

谭惠珠阐述，在2019年反修例运动期间已有人酝酿香港版的“颜色革命”，并称这首歌足以煽动反中乱港者更嚣张，因为他们的犯罪行为被英雄化地传颂。

谭惠珠强调，在任何平台传播、表演、印刷、出版、出售或展示该歌曲，都有可能触犯香港的法律。

香港行政会议成员、资深大律师汤家骅表示，《愿荣光归香港》有特别意义及理念，违反“一国两制”及国家安全，即使只奏旋律、唱错歌词或放入其他歌词，也没有改变歌曲背后代表的意义及意识，禁制令是禁制一些有机会构成罪行的行为，同时要考虑违反禁制令人士，是否有意图违反法庭指令。

汤家骅认为，法庭需要在审讯时作出预测，有关行为很大可能构成严重罪行，并给予受禁制令人士抗辩机会，这是普通法制度特色。

《愿荣光归香港》是一首由2019年香港反修例运动参与者创作并广为传唱的抗争歌曲。近年多场国际或地区体育赛事期间，主办方播放的“香港国歌”为《愿荣光归香港》，而不是中国国歌《义勇军进行曲》，引发港府多次批评。港府去年底要求谷歌在使用者搜寻“香港国歌”时显示正确的结果，但遭谷歌拒绝。