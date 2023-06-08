美AIT主席与侯友宜会面

正在台湾访问的美国在台协会（AIT）主席罗森伯格，星期三（6月7日）与新北市长侯友宜会面。侯友宜是罗森伯格此次访台会面的第一位台湾总统参选人。

据台湾《联合报》报道，罗森伯格当天下午低调到新北市政府，与侯友宜会面。

报道引述消息人士称，双方针对两岸议题、台美关系等，都有深度交流。侯友宜在会中表达访美意愿，将透过国民党中央等单位对接，希望能拜访美国政要、议员、智库与侨胞团。

《中国时报》也报道，罗森柏格席间也邀约侯友宜访美，深化彼此交流。

亲侯人士认为，侯友宜与罗森伯格见面，增进与美国的互动、交流，并说侯友宜是有丰富行政经验的领导者，也一定会持续美台合作，坚持维护台海和平，信守各项承诺，两岸立场一致。

《联合报》也报道，侯友宜在会后亲自陪同罗森柏格一行人搭火车去平溪放天灯，宾主尽欢，直到晚上10时30分才结束。

罗森伯格星期一（5日）抵台，并已经与总统蔡英文、国民党主席朱立伦会面。她也将陆续与台湾副总统、民进党总统参选人赖清德，以及民众党主席、总统参选人柯文哲会面。

罗森伯格星期三上午也前往立法院，与立法院长游锡堃、秘书长林志嘉及各党团代表进行不公开的会谈。

立法院对于罗森伯格此行十分低调，除了不通知、不公开之外，也对立委下“封口令”，强调由立院窗口统一对外声明。各党团分别由民进党立委蔡适应、国民党团总召曾铭宗、民众党立委吴欣盈、时代力量立委邱显智代表会谈。

蔡适应说，罗森伯格在会中称，美国政府表明未来台湾不论谁执政，会继续支持台湾政府。

报道引述转述内容称，曾铭宗告诉罗森伯格，前总统马英九执政时，两岸能交流且和平，不像现在蔡英文让两岸战争风险上升，但蔡适应当场反驳，罗森伯格则笑着表示，不同意见交流是民主常态和展现。