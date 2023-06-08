中国巴基斯坦伊朗在北京举行首次反恐安全磋商

中国外交部公布，中国、巴基斯坦、伊朗三方星期三（6月7日）举行首次反恐安全磋商。

中国外交部在官网上说，外交部涉外安全事务司司长白天，当天同伊朗外交部部长助理兼南亚总司长穆萨维、巴基斯坦外交部反恐司司长哈米德在北京共同举行首次中国—巴基斯坦—伊朗三方司局级反恐安全磋商。

三方就地区反恐形势、共同打击跨境恐怖分子等问题深入交换意见，并基于此次磋商的成果，决定机制化举行三方反恐安全磋商。

外交部部长助理农融当天也集体会见了穆萨维和哈米德。此外，中巴、中伊双方分别举行了双边反恐磋商和双边反恐交流。