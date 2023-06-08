美大使：中国对美企举动出于政治动机且不公平

美国驻中国大使伯恩斯说，中国对美国企业的举动出于政治动机且不公平，华府将予以反击。

据路透社报道，中国政府近几个月提升对美国数家企业的审查，当中包括美国记忆芯片制造商美光科技。中国网信办上月说，经审查后发现美光公司在华销售产品存在严重网络安全风险，不予通过网络安全审查，中国国内关键信息基础设施运营者应停止采购美光产品。

报道称，商业团体警告要提防中国提高对外国人的离境限制，中国新修订的《反间谍法》内容，禁止任何有关国家安全信息的转移，同时也扩大对间谍活动的定义。

伯恩斯星期三（6月7日）通过视频在美国全球领袖联盟论坛上致辞时说，中国政府近几个月针对五家美国企业，分别是美光科技、德勤、贝恩、凯盛融英和美思明智集团。

他说：“这种情况只针对美国企业，不会发生在其他国家的企业身上。这一切本质上看似出于政治动机。从中方的角度而言，似乎是报复行为，而这是错误的。我们显然要抵抗，也将予以反击。”

伯恩斯指出，华府正限制美国企业对华出售先进半导体等技术，以免中国人民解放军占据优势。“当我们竞争时，重要的是我们要掌管这场竞争，使其设有限制和障碍，确保它始终是一场和平的竞争。”

此外，伯恩斯也在同一场论坛上指责中国没有停止生产芬太尼，并强调将继续向中国政府施压，以制止这个每天杀害数以百计美国人的毒品流入美国。

中国在2019年禁止芬太尼出口美国，但专家称，墨西哥和中美洲毒贩走私的芬太尼依旧源自中国。

伯恩斯说：“我们一直极力向中国政府施压，希望他们动用权力封杀中国企业在黑市售卖芬太尼的能力。老实说，我们还没看到有关议题的进展。我们不会放弃提出此议题，希望中国政府能做正确的事。”