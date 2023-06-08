河南在745地点收购受损小麦

中国河南5月下旬起出现大范围持续阴雨天气，严重影响小麦正常成熟收获。河南省为此在745个定点收储库点敞开收购受损小麦，最大限度减少农民损失。

综合中国《农民日报》和央视新闻报道，自5月25日以来，大范围持续阴雨天气严重影响了河南小麦正常成熟收获。全省多地出现麦田积水，小麦点片倒伏、发霉，籽粒萌动和穗发芽现象，是近10多年来最为严重的“烂场雨”天气。

豫南小麦成熟地区已为此积极组织农机，趁雨歇间隙抓紧抢收。河南省在5月30日紧急下拨资金2亿元（人民币，3782万新元），专项用于小麦烘干，确保小麦质量、确保颗粒归仓、确保农民收益。

截至6月7日傍晚5时，河南省已收获小麦7274.8万亩，约占全省种植面积的85%。

央视新闻星期三（6月7日）也报道，近两天河南省天气晴好，大部土壤墒情充足，部分地块加快晾墒播种，夏播进入高峰期。河南全省夏播已播种4518万亩，占预计面积的49.6%。

中国农业农村部部长唐仁健也在6月1日至2日赴“烂场雨”灾情严重的河南驻马店、漯河、许昌等地调研指导救灾减灾，并赴河北督促指导夏粮管理收获。

农业农村部在官网公布，唐仁健强调，要采取超常举措抢收小麦，全力抓好夏收夏播，确保夏粮应收尽收、夏播应播尽播。

此外，截至6月7日下午4时，河南省共确定745个定点收储库点，挂牌敞开收购受损小麦。