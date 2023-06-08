中国国企高管与女子牵手逛街后被免职

中国一名国企高管与年轻女子在四川成都牵手逛街的街拍视频在网上疯传。随后，官方通报视频中高管被免职，并接受核查。

综合《大河报》和九派新闻星期三（6月7日）报道，网传视频部分镜头显示，一名玫粉色上衣男子与一名衣着靓丽的女子牵手走在街道上有说有笑。

视频在网上疯传后，有网民指认，视频中男子为国企中石油旗下寰球工程项目管理（北京）有限公司执行董事、总经理胡继勇。据悉，牵手的女子并非胡继勇妻子或女儿。

其中一名拍摄该段视频的摄影师“小米”透露，公开影片后收到当事人的私信，目前视频已删除。

小米说，当日拍摄街拍时有很多摄影师都正大光明地站在他们面前拍摄，他们并没有拒绝，并称“如果拒绝了，我们都不会拍，不会发。”

中国石油北京项目管理公司微信公号当日发布通告称，“涉事人员胡继勇已被免去寰球项目管理公司执行董事、党委书记、总经理职务。”

华商报大风新闻星期四（8日）从中国石油北京项目管理公司获悉，涉事两人均被停职，并接受纪委调查。

有网民指胡继勇妻子与视频中的女子都与胡继勇在同一公司共事。一篇以“健身达人”为题的微信推送截图显示女子董思槿，为寰球项目公司QHSE与技术部员工。

另外，网上也流传出一张疑似由胡继勇向董思槿颁奖的相片，以及董思槿大量的生活照。