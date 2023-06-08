美跨党派议员促国务院禁止李家超赴美出席APEC峰会

美国跨党派议员敦促国务院禁止受美国制裁的香港特首李家超出席11月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会。

据路透社报道，美国四名跨党派议员星期三（6月7日）致函国务院称，“我们获悉华府计划豁免对李家超的制裁，并允许他入境美国出席APEC峰会，我们对此感到非常失望。”

这四名议员是共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）、民主党参议员默克利（Jeff Merkley）、共和党众议员史密斯（Chris Smith）与民主党众议员麦戈文（Jim McGovern）。

美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）2月9日曾在参议院说，美国计划邀请李家超出席APEC会议，但称受邀参加会议并不能免除个人在破坏香港自治、侵蚀香港受保护权利与自由方面的作用。

关于亚太经合组织经济领导人周的邀请，美国国务院称，“目前尚未最终确定”。

李家超上个月在香港对媒体说，美国有义务邀请香港参加有21个成员经济体的APEC领导人会议。

美国将主办今年的APEC领导人峰会，香港是APEC成员经济体。

美国财政部2020年在把李家超指定为制裁对象时，指称他参与在香港“胁迫、逮捕、拘留或监禁”反对《香港国安法》的抗议者。