港府申请禁传播《愿荣光归香港》 高院下周一聆讯

香港律政司星期一（6月5日）入禀高等法院申请禁制令，禁止公众人士在网上或任何平台传播2019年反修例运动期间出现的歌曲《愿荣光归香港》，高院将于下星期一（12日）开庭处理。

综合《星岛日报》和香港中通社报道，香港司法机关网站星期三（7日）显示，案件已排期在12日下午2时半在高等法院开庭处理。案件将由陈嘉信法官负责作法庭指示，预计需时15分钟。

香港律政司的入禀状指，寻求法庭颁发禁制令，禁止传播、演奏、印刷、出版、出售、散播或展示歌曲《愿荣光归香港》，包括旋律、歌词或任何改编版本。相关行为意图侮辱国歌，违反《国歌条例》，令人相当可能误会歌曲是香港特区的“国歌”，并联想到香港是独立国家、拥有本身的国歌。

有关歌曲2019年反修例运动期间广泛流传，歌词内容含有已被法庭裁定可构成煽动的口号，而有关歌曲近期也多次被错误表述为“香港国歌”，而非正确的《义勇军进行曲》，对国歌造成侮辱，对国家和特区造成严重损害。

港府发言人早前指出，政府申请禁制令的目的是制止任何人在意图煽动他人分裂国家，或在具煽动意图的情况下，传播或表演有关歌曲等；或在具侮辱国歌意图的情况下，将有关歌曲当为香港国歌传播或表演等，以维护国家安全及国歌的尊严。

香港行政会议召集人、新民党立法会议员叶刘淑仪认为，律政司的做法正确，不能让“港独”歌曲代替香港的国歌。

她指出，律政司申请禁制令是针对持续有人在海外举行的国际体育赛事播错香港的国歌，香港体育团体负责人很努力也未能让主办单位尊重正确的香港国歌，政府与谷歌多次交涉后对方也不合作，所以她乐见律政司采取有关行动。她相信，若法庭批出禁制令，包括谷歌在内的搜寻器，都有责任删除法令所指的歌曲。