谢锋美中贸委会演讲：不能用去风险为脱钩打掩护

中国驻美国大使谢锋星期三（6月7日）应邀出席美中贸易全国委员会为其履新举行的欢迎活动并发表主旨演讲时，强调如果用“去风险”为“脱钩”打掩护，就会给两国关系埋下更多钉子。

据中国驻美大使馆官网发布新闻稿，谢锋说，最近美方表示不寻求同中国“脱钩”，但又提出“去风险”。中国民众感觉两者没什么区别，是换汤不换药。什么是风险？风险在哪里？怎么去风险？他们担心这是以“去风险”之名行“脱钩”之实。

他说，美国商务部图书馆门口有一行铭文“与所有人一起促进和平与商业”。美国曾大力推动全球化、市场经济和自由贸易，要求其他国家打开大门、融入全球经济，为什么现在自己要走回头路、关门设限？

谢锋说，每个国家都重视国家安全，但不能泛化，更不能当成推行保护主义、遏制打压对手的借口。如果把国家安全当作锤子，那看什么都像钉子。一国的安全不能建立在别国不安全之上，一国的产业链稳定不能建立在全球产业链不稳定之上。

他说，美国将1300多家中国实体列入各类管制和制裁清单，加征关税、出口管制、投资审查等措施纷纷出台，贸易战还没完，又打产业战、科技战，真的能让美国更安全吗？真的符合美国利益吗？

谢锋指出，两国应相互尊重、和平共处、合作共赢，探索新时期中美正确相处之道。

他说，当前世界变乱交织，中美关系面临严峻挑战，是止跌企稳、找到正确相处之道，还是螺旋下滑、陷入冲突对抗的深渊，两国再次站在何去何从的十字路口。“履职两周来我马不停蹄，广泛接触美各界人士，听到最多的担忧是中美陷入冲突对抗，最大的愿望是中美关系止跌企稳。世界要好起来，中美关系就不能再坏下去。”

谢锋说，美方应该尊重中国人民选择的发展道路、政治制度和发展权利，尊重中方的核心利益和重大关切，确保中美关系沿着正确航向前行，不冲突、不对抗、不打新冷战。

他指出，当务之急是切实管控好台湾问题这个最大风险点。没有人比中方更希望和平解决台湾问题，更不愿意看到台海生战生乱，搞兵棋推演的不是中方，改变现状的也不是中方，制造危机的更不是中方。

他说，台湾当局“倚美谋独”和美一些人鼓噪“以台制华”才是对台海和平稳定的最大威胁。现在最根本的是不折不扣坚持一个中国原则，最重要的是用行动恪守中美三个联合公报，最紧迫的是言行一致反对“台独”冒险挑衅。

谢锋提到，中方对话的大门始终敞开，关键要做好全过程管理。

他说，一边把对方放在制裁名单里，一边要求对话合作，这是不可接受的。为了对话而对话，谈归谈，做归做，不仅解决不了问题，还会适得其反。高层交往尤其要做好全过程管理，对话前营造良好氛围，对话中积累正面成果，对话后扎实推进落实。

谢锋最后说，大环境好，大家才能安心发财；中美关系恶化，工商界首当其冲。中美都是利益攸关方，不能作壁上观，应该尽心、出力、发声，维护共同利益，维护自由贸易、开放市场原则，维护全球产业链供应链稳定。

他希望大家秉持理性务实态度，坚定对华交流合作，明确反对将经济问题政治化，推动解决增加中美航班班次、调整赴华旅行建议、便利签证等具体问题，为中美关系注入更多积极因素，造福两国人民。