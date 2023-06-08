公司19亿股权被冻结 万达：正通过法律途径申诉

中国最大商业地产开发商万达集团被冻结19亿股权。万达回应称，正通过法律途径申诉。

综合每日经济新闻和路透社报道，中国企业信息查询系统“天眼查”显示，大连万达集团股份有限公司星期一（6月5日）新增两则股权冻结信息，被执行企业均为大连万达商业管理集团股份有限公司，被冻结股权数额合计约19.8亿元（人民币，下同，约3.74亿新元），冻结期限自2023年6月5日至2026年6月4日。

针对大连万达商管19亿股权被冻结，万达集团在官网上公开声明称，万达地产集团和某企业在长春一大型项目有合作，至今双方仍存在约10余亿元财务纠纷。

根据声明，2018年万达商管引入投资人时，万达商管45.27亿股权当时估值就已经（为）2430亿元，此估值为公开信息。

万达称，此次冻结万达商管19亿股权，大幅超过双方财务纠纷金额。该情况是地产项目的纠纷，与万达商管无关。

万达正通过法律途径申诉，并称有信心维护万达集团正当权益。

资金情况堪忧的万达集团也被降低了评级。据路透社报道，标普全球（S&P Global）星期一将大连万达商业管理集团的评级从“BB+”下调至“BB”，理由是其母公司的流动性减弱。

标普说，“由于珠海万达商管IPO的延期，我们认为大连万达集团融资渠道收窄的风险增加。万达商业的姐妹公司万达地产集团有限公司的房地产销售低于我们的预期，使该集团的情况进一步恶化。”

彭博社5月31日曾引述知情人士报道，万达集团正与包括字节跳动在内的潜在买家，就旗下支付业务“快钱支付”进行谈判，有可能以约10亿元价格出售其全国性数码支付牌照。