中国公募基金实时估值功能据报将下线

中国媒体引述基金公司、第三方基金代销平台报道，根据监管要求，基金实时估值功能将下线，基金公司需在6月16日前完成相关系统改造并下架盘中估值服务。

《证券时报》星期四（6月8日）报道，业内人士透露，基金实时估值被要求下线，是因为该功能需要基金公司提供实时持仓数据，涉及数据合规和数据差异两大问题，本质上还涉及基金投资理念引导问题。

业内人士说，基金实时估值起初是由以C端散户基民为主的销售平台提出，因为这更好地迎合了基民追涨杀跌心理，可能导致不理性的加减仓行为。此外，热衷于基金实时估值，还可能导致强势渠道对基金公司提出不合理的透露持仓的要求。

据彭博社报道，中国公募基金是中国资本市场重要的增量资金之一，特别是在2019到2021年间，由于A股市场的连年走强，投资者涌入公募基金的热情急剧升温。同时，也一度形成“把基金当股票炒”的风气，与监管层致力于引导投资者价值投资的理念相悖。

彭博社引述上海证券基金评价研究中心业务负责人刘亦千分析，此举可以在一定程度上避免一些客户根据实时估值进行套利交易，或避免一些投资者受实时估值影响而追涨杀跌频繁交易，降低关注估值的频率，总体来说有利投资者形成长期投资的价值理念，从而改善投资者的投资体验。

酷望投资总经理杨如意也说，预估净值可能会加大普通投资者的情绪变动，当实际净值如果没有达到预期时，投资者容易产生负面情绪，从而发生不理性的减仓行为。

过去一年由于冠病疫情冲击，经济增长面临压力，叠加地缘等不确定因素，中国A股市场整体缺乏赚钱效应，也使得公募基金市场陷入低迷；今年以来市场信心在弱复苏的背景下依然脆弱，仍未有回温。

国海证券在报告中称，5月中国新成立公募基金共计107只，合计发行规模715.94亿元人民币（约135.27亿新元），环比下滑6.2%，同比下滑22.2%。