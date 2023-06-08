调查：多数欧洲民众不愿对华去风险

欧洲联盟一项调查显示，多数欧洲民众视中国为重要的经济伙伴，即便他们认为欧盟与中国的关系具有局限性。欧洲民众对欧盟委员会主席冯德莱恩此前提出的与中国要“去风险化”并不买账。

据彭博社星期四（6月8日）报道，根据欧洲外交委员会对11个欧盟国家的调查，46%的受访者认为中国是“盟友或必要的合作伙伴”，而认为北京是“竞争对手”的有35%。62%的受访者也表示，希望不要卷入中美在台湾问题上的冲突。

为了缓和欧中关系，欧盟委员会主席冯德莱恩曾提出与中国要“去风险”而不是“脱钩”。不过欧洲外交委员会在调查报告中写道，欧洲民众对此并不买账。

调查结果表明，欧盟成员国与法国总统马克龙将中国视为战略和全球合作伙伴的想法更加一致。马克龙今年4月曾主张欧洲要加强战略自主权，以免在中美紧张局势下沦为美国的“附庸”。

不过调查显示，欧洲民众对中国部分经济作业方式感到担忧。有65%的受访者对中国持有桥梁或港口等关键基础设施管控权感到不安，59%不希望中国公司收购本国报章，52%的受访者反对中国企业收购本国科技公司。

此外，41%的受访者认为，如果中国向俄罗斯供应弹药武器，他们会同意欧洲制裁北京，即便伤及西方经济。

这份4月进行的调查共有1万6168名成年人参与，受访者来自奥地利、保加利亚、丹麦、法国、德国、匈牙利、意大利、荷兰、波兰、西班牙和瑞典等欧洲国家。