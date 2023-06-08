携程首季度净营收超越2019年同期

一站式旅游服务供货商携程集团星期四（6月8日）发布2023年首季度未经审计的财务业绩，集团净营收同比增长逾1.2倍，超越2019年同期。

据澎湃新闻报道，财务数据显示，携程今年一季度净营业收入约92.11亿元（人民币，下同，17.4亿新元），同比增长124.06%，超2019年同期；归母净利润约33.75亿元，同比扭亏为盈，去年同期归母净亏损约9.89亿元；经调整EBITDA（息税折旧及摊销前利润）约28.2亿元。

携程指出，随着中国大部分旅行限制和隔离政策被取消，公司业绩迎来了显著复苏。自2023年1月以来，积压的旅行需求得到了释放。

从收入构成来看，得益于中国旅游市场的显著复苏，携程各项收入全线同比大涨。财务数据显示，携程住宿预订收入约34.8亿元，同比增长140%；交通票务收入约41.56亿元，同比增长149.91%；旅游度假收入约3.86亿元，同比增长211.29%；商旅管理收入约4.45亿元，同比增长100.45%；其他收入约7.44亿元，同比增长14.11%。

其中，携程披露的数据显示，今年一季度，携程集团中国国内酒店预订量较2019年同期增长150%。

携程集团首席执行官孙洁指出，在1月份出入境政策调整后，中国出境游市场处于快速恢复期。一季度携程平台上的出境酒店和机票预订皆恢复到疫情前40%以上，超过行业15%的恢复水平。

携程集团联合创始人、董事局主席梁建章在电话会中说：“2023年有一个强劲的开局。我们第一季度的出境业务和国内业务经历快速恢复和增长，超过了行业平均水平。整体酒店预订创下历史新高，同比增长超过100%，较2019年增长40%。人们开始逐渐摆脱疫情影响，重新踏上探索世界的旅程。我们对旅游行业的长期前景和公司的未来机遇依旧充满信心。”