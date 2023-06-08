李家超：推动新型工业化初见成效 扭转制造业GDP占比跌势

香港特首李家超星期四（6月8日）在香港工业总会工业家论坛2023致辞时说，港府推动新型工业化目前初见成效，扭转制造业本地生产总值（GDP）占比的跌势。

据香港特区政府官网发布的新闻稿，李家超说，回顾上世纪七、八十年代，制造业是香港经济一大支柱，打造了“香港制造”的金漆招牌。“我们今天全情投入推动新型工业化的工作，现在已经初见成效，成功扭转了制造业占本地生产总值比率的下降趋势。”

李家超说，本届香港特区政府上任以来，推进了多项支持新型工业化的项目。港府公布了《香港创新科技发展蓝图》，引领香港实现国际创科中心的愿景。《蓝图》提出的四大方向之一，正是完善创科生态圈，实现香港新型工业化。

李家超指出，同时，为了有效推动新型工业化的发展，他提出从顶层设计着手，在创新科技及工业局辖下设立新的工业专员，专职专责，统筹和督导新型工业化的策略和工作。他很高兴听到立法会议员支持这项建议，财委会已经批准政府开设这个重要的岗位，而创科局会尽快展开招聘。

李家超也说，港府通过“再工业化资助计划”资助设立更多智能生产线，数量由去年中约30条，大增至现有超过50条。港府也正推进设立微电子研发院和人工智能超算中心的工作，未来提供更多高科技核心技术的硬件配套，支援更多企业转向智能生产。

另据《星岛日报》报道，香港创新科技及工业局局长孙东在同一场活动致辞时说，推动新型工业化是实现香港高质量发展的关键，科技赋能是新型工业化的显著特征。在新时代下，创新科技与工业发展密不可分。除了设立工业专员等一系列支援措施外，创科局会遵循五大方面推进香港的新型工业化发展，包括人才、技术、财政支援、推动科研，以及基础建设。