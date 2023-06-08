中国在美商品进口占比降至2006年以来最低

美国进口自中国的商品所占份额，降到了自2006年以来的最低水平。

据《华尔街日报》报道，经季节性因素调整后，美国4月份进口增长1.5%，至3236亿美元（下同，约4361亿新元）。该增长的主要推动力是汽车及零部件、非货币性黄金和金属制品等工业用品、以及手机和其他家庭用品。

报道称，中国在美国对外贸易中所占份额也再次下滑，继续保持下降趋势。在截至4月的12个月中，中国占美国商品进口的15.4%，是2006年10月以来最小的份额。

近年来，美国公司一直在寻找中国制造商的替代选择。在美中地缘政治紧张之际，特朗普政府对来自中国的数千种商品征收关税，拜登政府延续了这一做法。

大和资本市场美国公司研究美国问题的首席经济师维特（Lawrence Werther）分析：“美国正在寻求贸易渠道的多样化......美中关系在过去几年里已变得更加敌对。”

中国在美国进口中所占份额的减少意味着欧洲国家、墨西哥和其他亚洲出口国从中受益。包括印度、日本和越南在内的25个亚洲和南亚国家，在截至4月的12个月里占到了美国商品进口的24.7%。

中国海关总署星期三（6月7日）公布，5月份对外出口同比下降了7.5%，而4月份上升了8.5%。