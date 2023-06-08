马英九基金会邀陆生访台 陆委会强调应符合法规和交流本质

针对马英九基金会星期四（6月8日）宣布，将邀请五所中国大陆大学的50名学生7月访问台湾，台湾的大陆委员会当天发文回应，政府正面看待两岸青年交流，但强调邀请陆方人士赴台交流的任何专案申请，应符合法规和交流本质。

据中时新闻网报道，马英九基金会执行长萧旭岑星期四宣布，台湾前总统马英九已邀请北京大学、清华大学、复旦大学、武汉大学和湖南大学五所中国大陆大学的50名学生，在教授陪同下，于今年7月中旬访问台湾，与台湾五所大学交流，并参访台湾著名景点与历史古迹。

萧旭岑说，在两岸关系紧张的此刻，如果能让大陆大学的同学来访，实地倾听台湾民众心声，了解台湾真实情况，有助于纾缓两岸紧张气氛，传达更多善意与和平的讯息，也符合总统蔡英文今年520就职周年所说“和平是两岸的唯一选项”的理念。

萧旭岑指出，前总统马英九在今年3月底、4月初访问中国大陆12天，率领30名台湾学生与复旦大学、武汉大学、湖南大学交流时，即当面邀请大陆同学们回访。5月起马英九基金会即积极规划邀约，获得大陆方面积极回应，足见两岸交流是大家共同的愿望。

萧旭岑说，这五所大陆大学的访问团预定由北大前校长率队，全程预计九天八夜，与包括台大、政大、文化等台湾大学交流，并将安排参访相关县市、以及到日月潭、太鲁阁等景点、台北大稻埕、九份和平溪等历史古迹进行文化考察，让同学更深入认识台湾，能将台湾美好的一面带回大陆，如此更能促进两岸关系和平发展。

萧旭岑强调，台湾陆委会上周公布民调结果显示，超过八成民众赞成政府逐步恢复两岸健康有序交流。海基会董事长李大维也说，随着疫情和缓，现在是推动两岸恢复正常交流的关键时刻。马英九基金会身为民间单位，愿意全力协助政府推动两岸关系，让两岸人民尽速恢复正常交流。

萧旭岑说，近日曾透过学界人士向台陆委会表达有此邀约，准备向政府提出申请，但陆委会似有保留之意。他呼吁陆委会慎重考虑此事，让两岸关系尽速恢复正常交流，民间先行。如有必要，前总统马英九很愿意亲自拜访陆委会主委邱太三，说明此案的重要性、急迫性和不可替代性。

台湾陆委会星期四发新闻稿说，政府对于两岸青年交流向来乐观其成、正面看待；疫情后迄今已陆续开放陆生学位生、交换学生及短期研修生赴台，尚未开放赴台专业交流。

台陆委会强调，任何以专案申请邀请陆方人士赴台交流，应依循法规，并符合交流主旨，方能有助两岸良性互动。

台陆委会说，马英九基金会日前曾透过学界人士向本会转达有意邀访陆方五校学生赴台，并提供相当简略的行程与大致的团员资讯。陆委会基于职责及善意提醒，初步说明政府前揭政策立场，并表达在台参访宗旨如为教育交流，行程自应以教育为主进行安排。

台陆委会也善意提醒，宜考量当前社会情势，及民意对交流安全管理的要求，邀请单位及受访学校必须完整承担好规划及落实维安工作的具体责任。

台陆委会重申，两岸逐步恢复健康有序交流是政府既定政策，维护安全管理更是政府职责。依据当前民调也显示，绝大多数民众是支持在做好安全管理下，能循序扩大两岸交流。