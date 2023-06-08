上海侦破医美产品妨害药品管理案 24人被逮捕

上海警方侦破一起医美产品领域妨害药品管理案，涉案金额达1400余万元（人民币，下同，约264万新元），24名涉案人员均被警方依法采取刑事强制措施。

每日经济新闻星期四（6月8日）从上海市公安局获悉，警方今年1月发现犯罪嫌疑人宋某同时存在销售来路不明的医美产品后展开调查，查明这些产品均来自外省市的赵某等人。

经查，犯罪嫌疑人赵某等人为牟取非法利益，在未取得药品和医疗器械经营资质的情况下，以60元至75元不等的单价，购入大量走私入境的国外品牌肉毒素等医美产品。

赵某等人再以100元至200元不等的单价，通过社交软件出售给宋某、王某等人，最终以800元至1200元不等的单价，通过王某等人经营的个人美容工作室、美甲店等并无医疗美容资质的场所流向消费者。

今年4月20日至5月11日，上海警方抓获24名犯罪嫌疑人，捣毁四处销售窝点、无证医美工作室、七处美容美甲店，查获涉案医美产品4600余盒。

目前，警方已对赵某等三名犯罪嫌疑人以涉嫌妨害药品管理罪依法执行逮捕，对王某等其余犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，对宋某另案处理。

警方发现，涉案医美产品因运输、存储、保管不符合全程低温冷链等要求，可能导致产品失效，造成过敏等不良反应。这些医美产品最终流入的场所大多开设在居民楼、写字楼和美容美甲店内，既不设置专业消毒设备，也不具备抢救措施，并且场所内的操作人员都不具备从事整形外科或皮肤美容医师执业资质，存在较大的安全隐患。