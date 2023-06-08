台国影中心董事长否认性骚扰指控

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更新 / 2023年6月8日 5:37 PM
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发布 / 2023年6月8日 5:29 PM
台湾的国家电影及视听文化中心董事长蓝祖蔚星期四委托律师发声明否认性骚扰指控。（自由时报）
台湾的国家电影及视听文化中心董事长蓝祖蔚星期四委托律师发声明否认性骚扰指控。（自由时报）

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台湾的国家电影及视听文化中心董事长蓝祖蔚星期四（6月8日）委托律师发声明否认性骚扰指控，并呼吁各界勿再转述不实指控，并请揭发者朱立熙自重，否则必将追究他的法律责任。

台湾《自由时报》引述上述声明报道，知韩文化协会执行长朱立熙指控蓝祖蔚涉嫌性骚扰等情节，因其指控并非事实，已严重伤害蓝祖蔚的名誉。

声明说，蓝祖蔚过去历任诸多职务，均为生涯规划等因素而转换跑道，例如离开《联合报》是为至TVBS担任娱乐新闻制作人，离开中影是因公司业务发展转型，转往力霸友联新闻部。至于离开《自由时报》更是因为退休。但无论如何，他从未因所谓性骚扰而离职。

声明称，蓝祖蔚担任超视新闻部监制期间，虽曾因职务需要测试basys即时作业系统，故在同事提供账号、密码的情形下，登入同事电子邮件信箱，绝无所谓盗用同事信箱散布骚扰文字的情形，更无朱立熙所述性学临床指导的事。至于朱立熙指控蓝祖蔚曾发生与女同事过从亲密的事，当时已经《自由时报》内部调查理解，并无骚扰情形，以此事作为污蔑手段，令人遗憾。

声明最后说，蓝祖蔚与朱立熙先后共事多年，期间或有意见不合，但从未料想朱立熙竟为如此不实攻讦，致蓝祖蔚无端卷入近期新闻风波，实属无妄之灾，令他深感无奈与气愤。但为免各界受朱立熙误导，以讹传讹，谨代澄清如上，并呼吁各界请勿再转述朱立熙不实指控，也请朱立熙自重，否则必将追究其法律责任。

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