台国影中心董事长否认性骚扰指控

台湾的国家电影及视听文化中心董事长蓝祖蔚星期四（6月8日）委托律师发声明否认性骚扰指控，并呼吁各界勿再转述不实指控，并请揭发者朱立熙自重，否则必将追究他的法律责任。

台湾《自由时报》引述上述声明报道，知韩文化协会执行长朱立熙指控蓝祖蔚涉嫌性骚扰等情节，因其指控并非事实，已严重伤害蓝祖蔚的名誉。

声明说，蓝祖蔚过去历任诸多职务，均为生涯规划等因素而转换跑道，例如离开《联合报》是为至TVBS担任娱乐新闻制作人，离开中影是因公司业务发展转型，转往力霸友联新闻部。至于离开《自由时报》更是因为退休。但无论如何，他从未因所谓性骚扰而离职。

声明称，蓝祖蔚担任超视新闻部监制期间，虽曾因职务需要测试basys即时作业系统，故在同事提供账号、密码的情形下，登入同事电子邮件信箱，绝无所谓盗用同事信箱散布骚扰文字的情形，更无朱立熙所述性学临床指导的事。至于朱立熙指控蓝祖蔚曾发生与女同事过从亲密的事，当时已经《自由时报》内部调查理解，并无骚扰情形，以此事作为污蔑手段，令人遗憾。

声明最后说，蓝祖蔚与朱立熙先后共事多年，期间或有意见不合，但从未料想朱立熙竟为如此不实攻讦，致蓝祖蔚无端卷入近期新闻风波，实属无妄之灾，令他深感无奈与气愤。但为免各界受朱立熙误导，以讹传讹，谨代澄清如上，并呼吁各界请勿再转述朱立熙不实指控，也请朱立熙自重，否则必将追究其法律责任。