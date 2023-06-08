习近平：构建国内大循环 是为保证极端情况下国民经济能正常运行

中共总书记习近平表明，构建国内大循环是为了保证极端情况下国民经济能够正常运行，并强调这同参与国际经济循环没有矛盾。

据新华社报道，习近平6月7日至8日在内蒙古考察。中共政治局常委、中央办公厅主任蔡奇等人陪同考察。

习近平7日下午在考察中环产业园后说，中国要靠高水平科技自立自强、构建新发展格局来攻克科技难关。构建国内大循环是为了保证极端情况下国民经济能够正常运行，这同参与国际经济循环是不矛盾的。中国坚定不移实行高水平对外开放，敞开大门搞建设，一起合作实现共赢。

中共决策层在2020年5月提出构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局。

《人民日报》曾发文阐明，构建新发展格局是把握发展主动权的先手棋，不是被迫之举和权宜之计。

文章称，从国际比较看，大国经济的特征都是内需为主导、内部可循环。中国作为全球第二大经济体和制造业第一大国，国内经济循环同国际经济循环的关系客观上早有调整的要求。

“这是我们提出构建新发展格局的首要考虑。特别是在当前国际形势充满不稳定性不确定性的背景下，必须积极作为，坚持立足国内、依托国内大市场优势，化解外部冲击和外需下降带来的影响，确保在极端情况下我国经济基本正常运行和社会大局总体稳定。”