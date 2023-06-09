台网红朱学恒为强吻台北市议员致歉

台湾台北市议员鍾沛君星期四（6月8日）在社交平台申诉，网红朱学恒曾毫无预警地抱住她强吻。朱学恒之后在社交平台致歉，但相关贴文被指经过删改，网民也因此怀疑受害人不只鍾沛君。

鍾沛君8日晚间在脸书写道，鍾沛君、朱学恒和他们的共同朋友H去年到一家餐厅吃饭，H之后先行离开餐厅。

鍾沛君称，H离开后，“坐在我对面的朱学恒立刻站起身，绕过餐桌，往坐着的我走过来，毫无预警的抱住我强吻，‘反正妳明天也不会记得’。”她用力地撇过头闪躲，然后朱学恒走回座位坐下。

朱学恒之后被指肆无忌惮地亲了鍾沛君。鍾沛君说，她愤怒到不知所措，马上站起身说要离开，并称：“至今，我还是不会忘记，朱学恒竟然笑着回我：‘我刚叫的Uber也到了！’”

鍾沛君说，朱学恒事后在鍾沛君的男友，以及她的委任律师面前，以手机写下切结书，声称“因饮酒行为失控，未经同意，违背鍾沛君之意愿及信任主动搂抱及亲吻当事人钟沛君”，并对鍾沛君“为当日之错误行为道歉”。

不过，鍾沛君声称，她之后收到的亲笔切结书少了“主动搂抱及亲吻当事人钟沛君”。朱学恒回应时称，“切结书乃依照昨日版本未有删减”。

鍾沛君写道：“朱学恒刻意删减的13字正是最关键也是让我最恶心的部分，想要逃避责任？反悔认错太快？”

朱学恒在被指强吻鍾沛君后，在脸书发文向鍾沛君致歉。他说：“我的确犯错，也会面对一切的后果。在此向鍾沛君议员和所有社会大众道歉。”

不过，据《联合报》报道，网民发现朱学恒原本的道歉文有“向所有被我冒犯的人道歉”字句，却删文重发改为“向钟沛君议员和所有社会大众道歉”。网民也因此怀疑受害人不只鍾沛君。